ТОП-15 ярких книжных новинок декабря 2024 года

Среди них — детективы, романы о жизни и семейные истории, которые согреют морозными вечерами. В декабре волшебство витает в воздухе: пушистый снег за окном, мерцание гирлянд и запах горячего шоколада создают сказочную атмосферу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии