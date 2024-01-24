Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Поразивший шесть «Брэдли» и два «Леопарда» боец рассказал подробности подвига

Поразивший шесть «Брэдли» и два «Леопарда» боец рассказал подробности подвига

Личное мужество, героизм и отличная выучка позволили заместителю командира батальона по военно-политической работе Дмитрию Ковалеву не только отбить контратаку украинских националистов, но и отличиться в боях на Запорожском направлении.

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