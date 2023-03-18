18.03.23==В Кремле рассказали, что обсудят Путин и Си Цзиньпин в Москве

Пресс-служба Кремля: Путин и Си Цзиньпин обсудят в Москве углубление сотрудничества МОСКВА, 17 марта 2023, 10:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудит с председателем Си Цзиньпином углубление двустороннего сотрудничества на мировой арене.