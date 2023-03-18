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  • Alex Zim
    А громко назвать Шарля лжецом слабо?30.07.22==СКАЖИТЕ...
  • Астон Мартин
    ну и ??? все равно титан боингу будем поставлять , или как ???🤔30.07.22==СКАЖИТЕ...
  • Павел К
    Ё-моё, так мы ещё и идиотские санкции свои с КНДР не сняли.  Предали раз и продолжаем предавать.17.07.22==Ширится...

18.03.23==В Кремле рассказали, что обсудят Путин и Си Цзиньпин в Москве

18.03.23==В Кремле рассказали, что обсудят Путин и Си Цзиньпин в Москве

Пресс-служба Кремля: Путин и Си Цзиньпин обсудят в Москве углубление сотрудничества МОСКВА, 17 марта 2023, 10:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудит с председателем Си Цзиньпином углубление двустороннего сотрудничества на мировой арене.

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