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Как Сталин объяснил Кагановичу суть еврейской религии, после чего он возлюбил все русское

Как Сталин объяснил Кагановичу суть еврейской религии, после чего он возлюбил все русское

Крымский патриот (бывший Крымский украинец) После смерти Сталина Каганович вспоминал всю жизнь разговор с Иосифом Виссарионовичем о сути еврейской религии после чего его, убежденного сиониста, перековал в человека, который научился любить все русское.

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Комментарии
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вага карлито
Остается удивляться гению Сталина! Подсуропил  слов нет  весь мир на Ближнем  вверх тормашками ! Похоже знал  что нужно подальше  забросить плоды! И место хорошее у моря и климат не то что в Биробиджане ! А то что  мирно жить не смогут с соседями так это наверное он понял ! Столько лет прошло а правота его она как правда!
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1 д.
Нина Боб
Евреи уже прокляты, так что в этом нет смысла. Господи узбавь нас от этого народа!
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1 д.
Вера Ванидовская
Сталин учился в семинарии, он знал Библию
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16 час.

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