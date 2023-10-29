Как Сталин объяснил Кагановичу суть еврейской религии, после чего он возлюбил все русское

вага карлито

Остается удивляться гению Сталина! Подсуропил слов нет весь мир на Ближнем вверх тормашками ! Похоже знал что нужно подальше забросить плоды! И место хорошее у моря и климат не то что в Биробиджане ! А то что мирно жить не смогут с соседями так это наверное он понял ! Столько лет прошло а правота его она как правда!