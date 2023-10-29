Крымский патриот (бывший Крымский украинец) После смерти Сталина Каганович вспоминал всю жизнь разговор с Иосифом Виссарионовичем о сути еврейской религии после чего его, убежденного сиониста, перековал в человека, который научился любить все русское.
Как Сталин объяснил Кагановичу суть еврейской религии, после чего он возлюбил все русское
Комментарии
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вага карлито
Остается удивляться гению Сталина! Подсуропил слов нет весь мир на Ближнем вверх тормашками ! Похоже знал что нужно подальше забросить плоды! И место хорошее у моря и климат не то что в Биробиджане ! А то что мирно жить не смогут с соседями так это наверное он понял ! Столько лет прошло а правота его она как правда!
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1 д.
Нина Боб
Евреи уже прокляты, так что в этом нет смысла. Господи узбавь нас от этого народа!
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1 д.
Вера Ванидовская
Сталин учился в семинарии, он знал Библию
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16 час.
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