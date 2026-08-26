Отчёт подтвердил перспективы добычи редкоземельных элементов в Гренландии

Гренландия привлекает всё большее внимание горнодобывающих компаний в связи со значительными запасами редкоземельных элементов, критически важных для производства постоянных магнитов в ветрогенераторах и электромобилях.
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