Штурм в Бердычах: наземные роботизированные платформы вступают в бой

Изображение t.me/boris_rozhin. Кадр из фильма «Терминатор» Штурм в Бердычах В Бердычах, которые сейчас освобождают российские войска, прошли испытания перспективной российской наземной роботизированной платформы.
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