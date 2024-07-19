Отношение НАТО к России и Китаю становится более негативным 11 июня в Вашингтоне завершился одиннадцатый, юбилейный саммит НАТО.
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Отношение НАТО к России и Китаю становится более негативным 11 июня в Вашингтоне завершился одиннадцатый, юбилейный саммит НАТО.
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