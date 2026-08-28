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Zero Hedge

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Futures Flat, Bonds Drop Ahead Of Warsh Jackson Hole Speech

Futures Flat, Bonds Drop Ahead Of Warsh Jackson Hole Speech

Futures Flat, Bonds Drop Ahead Of Warsh Jackson Hole Speech US stock futures are flat and rates rise ahead of today's main event: Fed chief Kevin Warsh’s Jackson Hole speech at 10am ET (full preview here) as traders seek clarity on his economic outlook and his strategy for lowering inflation back to the Fed's 2% target.

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