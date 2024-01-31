Хайнань – первая провинция с правом законодателей голосовать по проектам социального обеспечения

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей китайской провинции Хайнань 28 января впервые в законодательном органе провинции проголосовали за правительственные проекты, касающиеся благосостояния людей.
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