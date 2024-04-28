Невролог Шаповалова: красное вино и шампанское вызывают мигренозную головную боль

Приступ мигрени могут вызвать различные провокаторы, в число которых входят и алкогольные напитки. Так, красное вино и шампанское — самые частые провокаторы мигрени, достаточно даже 50 мл и голова может заболеть, рассказала "Газете.
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