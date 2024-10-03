Фальков рассказал об изменениях в перечне ЕГЭ для поступления в вузы

Новый список вступительных экзаменов будут вводить поэтапно в 2025 и 2026 годах.Министр образования Валерий Фальков рассказал об основных изменениях в перечне вступительных ЕГЭ на заседании Общественного совета при минобрнауки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии