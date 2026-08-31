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Мировое обозрение

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В России временно разрешили продавать на АЗС бензин ниже «Евро-5»

В России временно разрешили продавать на АЗС бензин ниже «Евро-5»

Правительство России официально разрешило автозаправкам продавать бензин и дизель экологических классов К2–К5, что соответствует стандартам от «Евро-2» до «Евро-5».

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