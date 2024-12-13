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Ефимов: в Троицке началось строительство поликлиники

Ефимов: в Троицке началось строительство поликлиники

В Троицке приступили к строителству новой поликлиники на 750 посещений в смену – ее возведут за счет средств Адресной инвестиционной программы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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