Происшествия

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В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели во время пожара четверых местных жителей, трое из которых дети

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту гибели во время пожара четверых местных жителей, трое из которых дети, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.

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