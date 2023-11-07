В России внедряют новую сельскохозяйственную культуру

Российские ученые внедряют в отечественное сельское хозяйство новую культуру – мискантус. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает со ссылкой на пресс-службу Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.
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