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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Броукам» предложили за Мазура 1,5 млн. рублей. Клуб ответил отказом

«Уже сейчас есть предложение на сумму 1,5 млн. рублей, но нас это не интересует. Хотелось бы, чтобы Мазур остался, перевез сюда жену, параллельно футболу занялся еще какой-то деятельность и рос во всех смыслах.

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