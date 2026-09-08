Нардеп Скороход: США потребовали от Зеленского изменить конституцию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Киеве, 6 сентября 2026 года © Valentyn Ogirenko/Reuters Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Киев предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому более жесткие условия урегулирования конфликта с Россией, утверждает депутат Верховной рады Анна Скороход.
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