Астраханский суд отправил иностранца в колонию из-за Coca Cola

Обвинительный приговор вступил в законную силу. Астраханские сотрудники УФСБ задержали 25-летнего жителя одной из Республик Центральной Азии, который организовал в регионе незаконный канал поставки и продажи известного напитка «Coca Cola Classic».
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