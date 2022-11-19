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КП: губернатор Токио предложил экономить электроэнергию путем ношения водолазок в стиле Эммануэля Макрона

КП: губернатор Токио предложил экономить электроэнергию путем ношения водолазок в стиле Эммануэля Макрона

Губернатор Токио Юрико Коикэ этой зимой для экономии электроэнергии предложил японцам носить водолазки, сообщает газета “Комсомольская правда”.

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