SEC объявила о штрафах в размере $5 млрд наложенных на криптокомпании в пользу налогоплательщиков

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что ее правоприменительные действия в 2023 финансовом году привели к штрафам на сумму почти 5 миллиардов долларов и возмещению денег инвесторам, поскольку агентство подал в суд на брокеров Уолл-стрит и многих крупнейших игроков криптоиндустрии.