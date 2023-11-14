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SEC объявила о штрафах в размере $5 млрд наложенных на криптокомпании в пользу налогоплательщиков

SEC объявила о штрафах в размере $5 млрд наложенных на криптокомпании в пользу налогоплательщиков

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что ее правоприменительные действия в 2023 финансовом году привели к штрафам на сумму почти 5 миллиардов долларов и возмещению денег инвесторам, поскольку агентство подал в суд на брокеров Уолл-стрит и многих крупнейших игроков криптоиндустрии.

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