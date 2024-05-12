Акройога в Доме Молодёжи 📆 Каждый понедельник, 18:00 🏳 Навагинская, 9 📞 8(922)719-16-32 💳 По записи у @artem_v_yudin Коврик брать с собой.
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Акройога в Доме Молодёжи 📆 Каждый понедельник, 18:00 🏳 Навагинская, 9 📞 8(922)719-16-32 💳 По записи у @artem_v_yudin Коврик брать с собой.