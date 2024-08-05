Подразделение группировки «Днепр» ударило РСЗО по скоплению техники ВСУ

Также было ликвидировано порядка 12 украинских военнослужащих Подразделение группировки войск «Днепр» нанесло удар РСЗО по скоплению живой силы и бронетехники украинской армии на ореховском направлении в Запорожской области, ликвидировав 2 единицы техники и около 12 бойцов ВСУ, сообщил журналистам командир расчета БПЛА с позывным «Варяг», обнаруживший скопление противника на удалении 4 километров от линии боевого соприкосновения.