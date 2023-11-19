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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер о поражении от Джоковича: «Я немного просел физически. А лучший игрок мира использует это по полной»

На групповом этапе итальянец победил в трех сетах, а в финале уступил 3:6, 3:6. – Сегодня он играл очень, очень хорошо, особенно в глубине корта.

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