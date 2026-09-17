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Воронежские новости

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Уволили после получения инвалидности: воронежец через суд вернул работу и получил 1,6 млн рублей

Суд восстановил на работе 49-летнего сотрудника ООО «БИТС-Сервис», которого уволили после установления инвалидности.

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