Шнуров и Киркоров устроили перепалку из-за "Евровидения" на съёмках "Новой Фабрики звёзд"

Отечественные артисты поспорили из-за "Евровидения" (16+) в эфире шоу "Новая Фабрика звёзд" (12+).Сергей Шнуров, известный стране как Шнур из группы "Ленинград", на съёмках нового реалити шоу о молодых талантах, поспорил с Филиппом Киркоровым о "Евровидении".