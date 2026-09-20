Иран предупредил о прекращении авиасообщения со всеми странами

Такое предупреждение якобы поступило властям соседнего Ирака. По этим сведениям, перелеты прекратятся со вторника, 22 сентября 2026 года.
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