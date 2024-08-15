В Рязани 15 августа отключили воду в Горроще

В четверг отключение воды из-за планового ремонта произошло в Горроще. В списке домов, жильцам которых придется в течение дня обходиться без ресурса, - ряд адресов по улицам Братиславская, Гагарина, Полетаева, Островского.
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