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Германия оказалась совсем не денацифицированной

Германия оказалась совсем не денацифицированной

Стало известно, что наряду с отправкой на Украину 14 танков Leopard 2 (это решение было принято германской федеральной канцелярией еще 25 января), в пятницу то же ведомство сообщило о поставках Киеву 88 танков модификации Leopard 1 из своих, как было сказано, «запасов» © Фото : Bundeswehr/Marco Dorow Денацифицированная (до последней, как нас на протяжении десятилетий убеждали, эсэсовской «руны» на черном мундире рейха) Германия — что разделенная, что воссоединенная — оказалась совсем не такой уж денацифицированной.

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