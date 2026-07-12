Под Хельсинки создали убежища с бассейнами и спортзалами

Под Хельсинки создана сеть из 5,5 тыс. подземных убежищ, рассчитанная примерно на миллион человек. Как сообщает The Times, в мирное время многие из этих объектов используются как спортивные и общественные пространства, где работают бассейны, сауны, церкви и другие учреждения.