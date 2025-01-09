Предсказавший COVID провидец поделился мрачным прогнозом на 2025 год

В наступившем году мир, по словам Николаса Ауджулы, охватят страшные события.Лондонский гипнотерапевт Николас Ауджула, известный своими предсказаниями пандемии COVID-19, поделился мрачными прогнозами на 2025 год, включая мощную угрозу начала Третьей мировой войны.