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Предсказавший COVID провидец поделился мрачным прогнозом на 2025 год

Предсказавший COVID провидец поделился мрачным прогнозом на 2025 год

В наступившем году мир, по словам Николаса Ауджулы, охватят страшные события.Лондонский гипнотерапевт Николас Ауджула, известный своими предсказаниями пандемии COVID-19, поделился мрачными прогнозами на 2025 год, включая мощную угрозу начала Третьей мировой войны.

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