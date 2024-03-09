15 пород домашних птиц, внешний вид которых выходит за грани обыденного

А вы знали, что среди домашних птиц существует множество необычных пород, привлекающих внимание своей уникальностью? Особенности внешности, окрас и повадки - их достоинства, которые выходят за грани обыденного и действительно удивляют.
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