18.04.22==В МИДе посоветовали Европе «не играть с огнем» в вопросе блокады Калининграда

Россия надеется, что здравомыслие в Европе не позволит пуститься в опасную игру вокруг ситуации с возможной блокадой Калининградской области, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко Материалы по теме 4 марта 2021В Калининграде задержан мужчина, готовивший теракт «по мотивам ненависти к действующей власти»1 апреля 2020Владимир Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму, Калининграде и Астрахани2 апреля 2019Калининградцы выступили против «медвежьих услуг»6 ноября 2018Жителя Калининграда задержали за оправдание в соцсетях взрыва в приемной ФСБ в Архангельске15 сентября 2017Правительство РФ хочет частично сократить финансирование Донбасса ради Крыма и Калининграда «Я очень надеюсь, что здравомыслие в Европе все-таки не позволит пуститься в какие-либо игры вокруг Калининграда.