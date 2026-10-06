Происшествия
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Происшествия

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Глава ведомства затребовал доклад по доводам обращения жительницы Волгоградской области

Глава ведомства затребовал доклад по доводам обращения жительницы Волгоградской области

В одном из средств массовой информации опубликован материал с доводами дочери 69-летней жительницы города Урюпинска о возможной халатности врачей.

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