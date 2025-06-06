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Царьград

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БПЛА ударил по зданию суда в Белгороде когда там находился губернатор Гладков

БПЛА ударил по зданию суда в Белгороде когда там находился губернатор Гладков

Пострадал случайный водитель автомобиля.В здание Октябрьского районного суда в Белгороде около 10 часов утра влетел второй по счету вражеский беспилотник.

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