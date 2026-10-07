Минчанин выращивал коноплю в частном доме: изъято 400 г марихуаны

Сотрудники правоохранительных органов задержали 56-летнего мужчину, который оборудовал в частном доме помещение для выращивания конопли и хранил более 400 граммов готовой марихуаны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ПВО сбила 142 дро...
- Ч Трассу М-10 откры...
- Как чиновники вор...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым