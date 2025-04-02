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Царьград

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ФСБ: Задержаны жители Якутии, подозреваемые в поджоге сооружений связи

ФСБ: Задержаны жители Якутии, подозреваемые в поджоге сооружений связи

В Якутии заключили под стражу несколько жителей по делу о диверсииВ Якутии возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.

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