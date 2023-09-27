"Важная персона" получила ранение: Марочко сообщил о потерях украинских боевиков

Марочко сообщил об эвакуации с Краснолиманского направления "важной персоны" украинских боевиков.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко раскрыл секрет украинского командования, о котором враг хотел бы умолчать.
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