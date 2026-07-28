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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рууд шестой год подряд сыграет на Кубке Лэйвера

Каспер Рууд примет участие в Кубке Лэйвера шестой год подряд. Выставочный турнир пройдет 25-27 сентября на арене O2 в Лондоне.

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