Sentinel. Будет ли у США новая МБР? 9 июля в Конгрессе должны состояться слушания по программе сокращения бюджета, одним из вопросов которых будет программа по созданию МБР LGM-35A Sentinel.
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Sentinel. Будет ли у США новая МБР? 9 июля в Конгрессе должны состояться слушания по программе сокращения бюджета, одним из вопросов которых будет программа по созданию МБР LGM-35A Sentinel.
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