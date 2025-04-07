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Царьград

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В ЕАО нашли боевой снаряд от легендарной "Катюши": он мог взорваться в любой момент

В ЕАО нашли боевой снаряд от легендарной "Катюши": он мог взорваться в любой момент

Ликвидацией боеприпаса занимались сотрудники Росгвардии.Вблизи поселка Бира в Еврейской автономной области во время земляных работ обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.

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