Техника для моделирования на журнальных страницах

Кадр из кинофильма «Дилижанс» (1939). Такое с ними случалось, и довольно часто. А значит, вполне может найтись человек, который захочет представить всё это в виде диорамы у себя на столе (или в шкафу за стеклом!) и радоваться, глядя на плоды труда своих умелых рук.