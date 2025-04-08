Техника для моделирования на журнальных страницах

Кадр из кинофильма «Дилижанс» (1939). Такое с ними случалось, и довольно часто. А значит, вполне может найтись человек, который захочет представить всё это в виде диорамы у себя на столе (или в шкафу за стеклом!) и радоваться, глядя на плоды труда своих умелых рук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Украинское подполье: ВС РФ нанесли удар по Изюму Харьковской области, накрыв «элитное» подразделение ВСУ вместе с техникой
- На Донбассе женщина скрывала в подвале своего дома от боевиков ВСУ раненых российских солдат
- Показаны кадры удара ВКС РФ по используемой ВСУ дамбе в районе приграничной Поповки Белгородской области
Свежие комментарии