Amazon собралась выпустит миллионы антенн для спутникового интернета Project Kuiper

Amazon собралась выпустит миллионы антенн для спутникового интернета Project KuiperAmazon раскрыла подробности о своей спутниковой программе Project Kuiper, которая должна составить конкуренцию доминирующему на рынке интернет-услуг проекту Starlink от SpaceX.
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