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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Amazon собралась выпустит миллионы антенн для спутникового интернета Project Kuiper

Amazon собралась выпустит миллионы антенн для спутникового интернета Project Kuiper

Amazon собралась выпустит миллионы антенн для спутникового интернета Project KuiperAmazon раскрыла подробности о своей спутниковой программе Project Kuiper, которая должна составить конкуренцию доминирующему на рынке интернет-услуг проекту Starlink от SpaceX.

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