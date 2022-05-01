Федеральное агентство новостей Артиллерийский дивизион Вооруженных сил России под командованием подполковника Александра Соколова ликвидировал семь автомобилей с боеприпасами, предназначавшимися для украинских националистических формирований.
Федеральное агентство новостей Артиллерийский дивизион Вооруженных сил России под командованием подполковника Александра Соколова ликвидировал семь автомобилей с боеприпасами, предназначавшимися для украинских националистических формирований.
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