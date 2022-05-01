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Дивизион подполковника ВС РФ Соколова нарушил поставки боеприпасов украинским националистам

Дивизион подполковника ВС РФ Соколова нарушил поставки боеприпасов украинским националистам

Федеральное агентство новостей Артиллерийский дивизион Вооруженных сил России под командованием подполковника Александра Соколова ликвидировал семь автомобилей с боеприпасами, предназначавшимися для украинских националистических формирований.

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