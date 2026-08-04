Дипломатическое фиаско: глава МИД Японии опозорился в присутствии Лаврова

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. На Филиппинах состоялась встреча министров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), и одним из главных действующих лиц мероприятия стал глава российского МИД Сергей Лавров.
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