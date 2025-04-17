Норвежское издание Steigan опубликовало статью, в которой указало, что Одесса может перейти под контроль России, и Соединенные Штаты не будут возражать против такого развития событий, а Европа не сможет помешать.
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