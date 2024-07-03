Про дополнительную плату в Крыму

ФАС выдала предупреждения операторам связи МТС, Мегафон и Билайн, говорится в сообщении ведомства. Речь идет о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Крыма и Севастополя.
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