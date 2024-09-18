«Думал вступить с ней в половую связь». Появилось подробности допроса мужчины, подозреваемого в нападении на школьницу в Невском районе.
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«Думал вступить с ней в половую связь». Появилось подробности допроса мужчины, подозреваемого в нападении на школьницу в Невском районе.