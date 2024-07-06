Международные органные ассамблеи начали работу в Калининграде

Девятые Международные органные ассамблеи открылись в Калининграде с участием музыкантов из России и Италии, выступающих в роли педагогов для органистов, сообщила Яна Лутченко — пресс-секретарь Кафедрального собора на острове Канта, являющегося организатором летней академии исполнительского мастерства.
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