Международные органные ассамблеи начали работу в Калининграде

Девятые Международные органные ассамблеи открылись в Калининграде с участием музыкантов из России и Италии, выступающих в роли педагогов для органистов, сообщила Яна Лутченко — пресс-секретарь Кафедрального собора на острове Канта, являющегося организатором летней академии исполнительского мастерства.