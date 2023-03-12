Военное обозрение

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Нотки человеческого разума: американцы хотят изменить военный искусственный интеллект

Нотки человеческого разума: американцы хотят изменить военный искусственный интеллект

Источник: vgtimes.ru Цифровая дегуманизация отменяется? Для начала предостережение от борцов с военным искусственным интеллектом: «Машины не видят в нас людей, человек для них лишь фрагмент кода, который нужно обработать и отсортировать.

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