Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке

ВСУ утром в понедельник, 30 октября, выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке. Об этом сообщает Telegram представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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